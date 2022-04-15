Google выпустила срочное обновление для браузера Google Chrome

Компания Google выпустила экстренное обновление для браузера Google Chrome. Оно решает проблему с безопасностью и несанкционированным получением данных пользователя.

Дело в том, что в актуальной версии фирменного браузера от Google была обнаружена серьёзная уязвимость «нулевого дня» CVE-2022-1364, которая активно используется злоумышленниками и позволяет запускать выполнение произвольного кода. Апдейт под номером 100.0.4896.127 закрывает «дыру» в версии браузера для Windows, macOS и Linux.

В Google отметили, что подробности о данной уязвимости будут раскрыты только тогда, когда большая часть пользователей произведёт обновление браузера.

Установить Google Chrome 100.0.4896.127 можно из меню браузера. Если его не произвести самостоятельно, то апдейт произойдёт в автоматическом режиме через несколько недель.

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