Гоночный симулятор Forza Street вышел для iOS и Android

Гоночный симулятор Forza Street от Microsoft вышел для iOS и Android. Загрузить игру можно бесплатно, но вот владельцы устройств Samsung получат дополнительный бонус.

Дебют игры Forza Street состоялся в феврале и была эксклюзивом для смартфонов линейки Galaxy S20. Теперь симулятор доступен для всех желающих. В качестве «приветственного» бонуса все игроки получат бесплатный Ford GT 2017. Акция продлится до 5 июня.

Владельцы смартфонов и планшетов Samsung Galaxy, которые загрузят игру через Samsung Galaxy Store получат бесплатный Ford Mustang GT. Для Galaxy S20 доступен Corvette C6.

Forza Street обладает огромным лицензированным автопарком, отличной графикой, тюнинг и многое другое.