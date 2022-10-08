God of War: Ragnarök выйдет на русском языке в турецком PS Store

Игра God of War: Ragnarök в турецком PS Store выйдет с русской озвучкой. Это подтвердили в службе поддержки Sony, хотя официально такое пока не заявляли. Как отмечается, это не единственная утечка подобного рода.

Ранее о наличии русского языка в God of War: Ragnarök говорили представители «1С Интерес» и даже сам актёр Михаил Белякович, который озвучивал Кратоса. По словам последнего, работы ведутся.

Релиз игры состоится 9 ноября на PlayStation 4 и PlayStation 5, переносов не будет. Отметим, что из-за санкций в PS Store в России купить игры в магазине стало сложно. К примеру, их нельзя оплатить с банковской карты, потому многие создали новые аккаунты за границей. А Турция в этом плане оказалась куда выгоднее России, ведь цены там существенно ниже.

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