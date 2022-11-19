Зоозащитники против God of War Ragnarok: в PETA просят добавить пропуск боя с боссом

В God of War Ragnarok противниками бога войны Кратоса выступают различные существа, в том числе животные. И вот участь последних взялись отстаивать зоозащитники. В организации PETA обратили внимание на то, что в игре есть огромный пёс Гарм (в некоторых интерпретациях — волк) — один из боссов. С ним и предстоит сражаться Кратосу.

Босса можно найти в царстве мёртвых Хельхейм. И именно к нему зоозащитники просят проявить снисхождение.

Этот пёс провёл на цепи в мороз целую вечность. Кратос и Атрей находят его в плачевном состоянии, переживающим разрушительный холод Фимбулвинтера без какого-либо крова. У него не было ни воды, ни еды (кроме Кратоса). Все собаки заслуживают любящую семью и тёплый диван, даже если они ростом в 18 метров. Если вам холодно, то и им холодно. PETA

Зоозащитники обратились к Santa Monica Studio с просьбой добавить в God of War Ragnarok режим пропуска боссов, чтобы не сражаться с Гармом. Примечательно, что в «мирном» режиме Кратос не может убивать животных, которых он и Атрей встречают по пути.