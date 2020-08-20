Gmail и сервисы Google упали по всему миру

Если вы сегодня пытались отправить почту по Gmail и столкнулись с ошибкой, то ничего страшного в этом нет. Ведь по всеми миру пользователи начали жаловаться на неработающий Gmail, хранилище Drive и прочие сервисы Google. В случае с почтой, письма могут не отправляться, а страницы вообще не открываться.

Жалобы на Gmail в downdetector

За последний час появилось более 10 тысяч жалоб на Gmail в сервисе по ошибкам Downdetector. Особо проблема затронула Европу, США и небольшую часть из России.

Представители Google уже сообщили, что изучают жалобы на работу своих сервисов и делают всё возможное, чтобы вернуть их работоспособность.