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Новости

Gmail и сервисы Google упали по всему миру

Если вы сегодня пытались отправить почту по Gmail и столкнулись с ошибкой, то ничего страшного в этом нет. Ведь по всеми миру пользователи начали жаловаться на неработающий Gmail, хранилище Drive и прочие сервисы Google. В случае с почтой, письма могут не отправляться, а страницы вообще не открываться.

  • Snimok Jekrana 2020 08 20 V 11.11.32
Жалобы на Gmail в downdetector

За последний час появилось более 10 тысяч жалоб на Gmail в сервисе по ошибкам Downdetector. Особо проблема затронула Европу, США и небольшую часть из России.

Представители Google уже сообщили, что изучают жалобы на работу своих сервисов и делают всё возможное, чтобы вернуть их работоспособность.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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