Google призвала почти 2,5 млрд пользователей Gmail срочно сменить пароли

Google призвала большинство пользователей Gmail срочно сменить пароли после атаки хакерской группировки ShinyHunters, а также использовать дополнительные меры защиты. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, речь идет примерно о 2,5 млрд аккаунтов по всему миру. Причина — участившиеся успешные атаки хакеров, которые крадут данные для входа.

Google советует внимательнее относиться к подозрительной активности и обязательно исключать двухфакторную аутентификацию. По данным компании, хотя у большинства людей пароли достаточно надежные, но регулярно обновляют их лишь треть пользователей.

Хакеры чаще всего получают доступ к аккаунтам через фишинговые письма: присылают ссылки на поддельные страницы входа или пытаются обманом выманить коды подтверждения.

Компания напомнила о взломе своей базы Salesforce, о котором сообщалось в июне. Тогда злоумышленники выдавали себя за сотрудников технической поддержки и обманывали работников компаний. В основном пострадал малый и средний бизнес, но эксперты предупреждают, что такие методы могут использоваться и для более серьезных атак.

Кроме того, Google отмечает активность группировки ShinyHunters, которая может начать публиковать украденные данные на специальном сайте, чтобы усилить давление на жертв. Она появилась в 2020 году и связана с громкими утечками данных у AT&T, Microsoft, Santander и Ticketmaster.