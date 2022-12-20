Глобальную версию Redmi Note 12 Pro представят в январе

Xiaomi подтвердила выход Redmi Note 12 Pro на глобальный рынок. Смартфон представят в Индии уже 5 января.

Redmi Note 12 Pro и 12 Pro+ показали практически два месяца назад. У них 6,67-дюймовые OLED дисплеи с частотой 120 Гц и процессоры MediaTek Dimensity 1080. Базовая от Pro-версии отличаются датчиками камеры (50 и 200 Мп) и мощностью зарядки (67 и 120 Вт).

Также была представлена специальная версия Redmi Note 12 Discovery с 210-ваттной зарядкой. Однако, доедет ли она до глобального рынка — неизвестно.