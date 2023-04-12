Глава Минцифры ответил на вопросы о цифровизации воинского учёта

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев прокомментировал планируемую цифровизацию воинского учёта. Этот шаг вызвал большой интерес у общественности после вчерашних новостей.

Шадаев дал развернутые ответы на вопросы, касающиеся цифровизации военного учёта, которые были собраны и опубликованы для удобства читателей.

Связаны ли поправки в законодательство о призыве с планами по возобновлению мобилизации?

Нет. Наоборот, насколько мне известно, сейчас ставка сделана на привлечение к службе контрактников на добровольных началах. Многие регионы уже начали активно рекламировать возможность поступления на военную службу по контракту. Например, Москва на прошлой неделе запустила отдельный сайт contract.mos.ru. Прошлой осенью многие смогли на себе ощутить несовершенство системы воинского учёта и призыва. Все мы помним, когда сотрудники ИТ-компании, имевшие право на отсрочку, получали повестки, когда в военкоматах их почему-то не находили в списках, а сами списки спускались мучительно долго (всем нам так точно казалось). Были и те, кого пришлось возвращать уже из воинских частей. Стало понятно, что существующую систему нужно улучшать. Собственно, сейчас и предлагается оптимизировать порядок воинского учёта и призыва на срочную службу. Я понимаю всю нервозность вокруг этой темы. Но задача на входе следующая — повестки для призыва на срочную службу должны получать те, кого можно призвать, и кто соответствует всем необходимым требованиям. Все, кто не должен получать повестки, — не должны их получить. Хочу также напомнить, что сейчас идёт весенний призыв на срочную службу. Системных проблем с отсрочкой нет. Иногда списки вовремя не доезжают в отдельные военкоматы – такие единичные проблемы решаем в ручном режиме. На практике Указ Президента работает эффективно.

Кто будет делать реестр воинского учёта? Есть ли понятные сроки, когда он будет запущен?

Разработкой реестра занимается Минцифры по заданию Минобороны. Цель — систематизировать сведения о гражданах, стоящих на воинском учёте, и обеспечить их актуализацию в режиме онлайн. С граждан снимается обязанность по информированию военкоматов об изменении своего семейного положения, прописки, места работы, образования и др. (а такая обязанность сейчас в действующем законе предусмотрена). Работодатель или образовательная организация также будут избавлены от необходимости предоставления целого набора сведений по факту их изменения и смогут перейти на отправку ежегодных отчётов через Госуслуги. Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объёме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.

Какую информацию о себе будет видеть пользователь в личном кабинете?

В личном кабинете на Госуслугах каждый пользователь сможет проверить, в каком военкомате он стоит на учёте и есть ли у него право на отсрочку. Если вдруг есть неточности, он всегда сможет прямо через портал подать заявление на исправление ошибок. Само уведомление о том, что выписана повестка, также придёт в личный кабинет на Госуслугах — если только пользователь сам не отключит эту функцию. Уведомления о применении к пользователю каких-то ограничительных мер будут приходить всегда.

Что делать пользователям Госуслуг, имеющим право на отсрочку, если они получат повестку?

Пользователь не должен получить повестку, если подтверждено его право на отсрочку. Его данные будут исключены ещё на этапе формирования списка рассылки. Но если вдруг повестка все же придёт, её можно будет обжаловать на Госуслугах и подтвердить своё право на отсрочку, приложив необходимые документы. Обжаловать можно будет также решения военкоматов об установлении ограничительных мер, постановке на учёт и многое другое. Такие обращения будут рассматриваться в ускоренном упрощённом режиме – в течение 5 дней. При этом обращение будет рассматриваться не военкомом, а региональной призывной комиссией, которую возглавляет глава субъекта. Со всеми региональными призывными комиссиями Минцифры находится в контакте и будет индивидуально отрабатывать каждое такое обжалование, направленное сотрудниками ИТ-отрасли. При этом у граждан также остаётся возможность защищать свои права в судебном порядке. Кстати, если пришла повестка, а явиться в военкомат по уважительной причине гражданин не смог (например, заболел), можно будет сообщить об этом на Госуслугах.

Что такое автоматическая постановка на учёт, о которой все говорят?

В случае, если гражданин достиг определенного возраста, только недавно получил гражданство или сменил место жительства, ему не надо будет идти в военкомат, чтобы встать на учёт. Законопроектом предусмотрена автоматическая постановка на воинский учёт без необходимости очной явки. После фиксации принятого решения в реестре информация о том, когда и где он поставлен на учёт, появится у пользователя в личном кабинете на Госуслугах. От пользователя потребуется только отследить изменения на портале и, если вдруг данные не обновятся, написать запрос.

Планирует ли Минцифры работу по поддержке ИТ- сотрудников, имеющих право на отсрочку?

По-прежнему будем помогать отстаивать сотрудников, имеющих право на отсрочку, всеми доступными нам средствами. Радует, что благодаря тесному взаимодействию с Минобороны проблемных случаев стало значительно меньше. А в результате создания реестра их количество будет сведено к нулю.

Напомним, что 11 апреля Государственная дума приняла закон об электронных повестках. Кроме того, в тот же день появилась возможность удаления профиля с портала Госуслуг.