В Госуслуги вернулась кнопка удаления аккаунта

На портале Госуслуг снова появилась возможность удаления учетной записи. Ранее эта возможность была отключена с 31 марта из-за «участившихся случаев взлома личных кабинетов».

Однако бот Госуслуг до сих пор указывает на эту причину, если пользователь вводит запрос «Удалить профиль» и предлагает обратиться в МФЦ или воспользоваться отправкой Госпочтой.

Сейчас удалить учетную запись можно через приложение Госуслуг или личный кабинет на сайте в разделе «Профиль».

Сегодня в Госдуме будут рассмотрены поправки в закон, которые позволят рассылать повестки электронным способом через портал «Госуслуги» и вручать их через МФЦ.