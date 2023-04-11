Сегодня Госдума приняла закон об электронных повестках. Теперь военкоматы смогут отправлять повестки через Госуслуги и они будут приравниваться к обычным бумажным повесткам. Более того, повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете.

Если гражданин не явится в военкомат без уважительной причины, то ему автоматически будет запрещен выезд из страны до посещения военкомата. Также будет действовать запрет на регистрацию ИП и управление автомобилем.

Новые поправки разрешают создать единый реестр военнообязанных. В нем будут размещены ФИО, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, сведения о месте работы, образовании и состоянии здоровья.