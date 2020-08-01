Гигантскую видеокарту GeForce RTX 3090 показали на фото

Один из пользователей Сети опубликовал в Твиттере фотографии новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090. Новинка заметно отличается от своих собратьев по цеху своей формой, компонентами и размерами.

Если фотографии настоящие, что грядущая NVIDIA GeForce RTX 3090 получилась огромной по сравнению с RTX 2080 Founders Edition, которая показана на снимке. Карта обладает необычной формой, массивным радиатором и двумя большими вентиляторами с каждой стороны, которые должны обеспечивать охлаждение системы.

Из-за своих массивных габаритов новая GeForce RTX 3090 будет занимать сразу три слота расширения и по всей видимости появится только в чёрном цвете. Сам радиатор прикрыт секционным кожухом, а на самом корпусе нанесена еле заметная надпись модели RTX 3090.

По информации инсайдеров, стоимость GeForce RTX 3090 будет начинаться от $1400, а вот достоверные технических характеристики до сих пор остаются в тайне.

Выход GeForce RTX 3090 на базе новой микроархитектуры Ampere ожидается 1 сентября.