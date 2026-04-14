GIGABYTE привезла в Россию игровой OLED-монитор MO27Q2A ICE с частотой 280 Гц

Компания GIGABYTE вывела на российский рынок монитор MO27Q2A ICE с QD-OLED-панелью и частотой 280 Гц.

Новинка получила 27-дюймовую матрицу с разрешением 2560×1440. Время отклика — на уровне 0,03 мс (GtG). Сертификация VESA ClearMR 15000 указывает на сниженное размытие изображения в динамичных сценах.

По части качества изображения заявлены DisplayHDR True Black 400, 99% охвата DCI-P3 и точность цветопередачи с Delta E < 2. В HDR режиме яркость достигает 1000 нит.

Отдельное внимание уделили игровым функциям. Режим Ultra Clear с технологией вставки чёрного кадра снижает размытие в движении, а функция Tactical Switch 2.0 позволяет быстро изменять соотношение сторон или уменьшать активную область экрана. Другая технология VRR Anti-Flicker снижает мерцание дисплея, чтобы снизить нагрузку на глаза.

Для защиты OLED-панели от выгорания реализована система AI OLED Care. В конструкции монитора применяется графеновая термоплёнка, в сочетании с пассивным охлаждением она обеспечивает стабильный отвод тепла и бесшумную работу модели.

MO27Q2A ICE позиционируется как решение для пользователей, которым важны высокая частота обновления, точная цветопередача и удобные инструменты управления изображением.

Стоимость GIGABYTE MO27Q2A ICE на российском рынке составляет около 70 000 рублей.