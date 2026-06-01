Sony выпустит игровой 27-дюймовый монитор PlayStation с 240 Гц и зарядкой для DualSense

Sony объявила, что 27-дюймовый игровой монитор PlayStation поступит в продажу 27 августа по цене $350. Предзаказы на устройство стартуют уже 5 июня.

Монитор получил IPS-матрицу с разрешением 2560×1440 пикселей и соотношением сторон 16:9. Частота обновления достигает 240 Гц при подключении к ПК и 120 Гц при использовании с консолями PlayStation.

Среди характеристик также заявлены яркость 350 нит и контрастность 1000:1. Одной из особенностей устройства стала встроенная зарядная станция для геймпадов DualSense.

Вместе с монитором Sony готовит к запуску и контроллер FlexStrike — первый файтстик собственного производства компании. Продажи устройства стартуют 6 августа по цене $200.

Контроллер создавался с прицелом на файтинги и приурочен к выходу Marvel: Tōkon: Fighting Souls. FlexStrike можно подключать как к PS5, так и к ПК через PlayStation Link — фирменную беспроводную технологию Sony с низкой задержкой.

Устройство оснащено цифровым стиком, механическими кнопками и отдельной клавишей для защиты от случайных нажатий во время матчей. В комплект также войдут сменные кнопки и чехол для переноски.

Предзаказы на FlexStrike откроются 12 июня.

Кроме того, Sony подтвердила, что беспроводные колонки Pulse Elevate Wireless Speakers выйдут до конца 2026 года. Точную дату компания пока не раскрывает.