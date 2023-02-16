Gigabyte готовит внешнюю видеокарту GeForce RTX 4090 AORUS Gaming Box с водяным охлаждением

Компания Gigabyte готовит к выпуску новое поколение игровой системы AORUS Gaming Box. Предыдущие модели, были оснащенные графическими процессорами RTX 20 и RTX 30. Следующее поколение AORUS Gaming Box будет использовать флагманский графический процессор RTX 4090.

AORUS Gaming Box позволяет подключить RTX 4090. Достаточно запитаться от розетки и по Thunderbolt подключиться к ПК или ноутбуку.

На данный момент не ясно, поддерживает ли AORUS Gaming Box стандарт Thunderbolt 4, что дало бы прирост в скорости по сравнению с предыдущим поколением. Однако из-за ограничений стандарта, максимальная пропускная способность будет на уровне 40 Гбит/с, что может сказаться на производительности GPU.

Стоимость AORUS Gaming Box пока остаётся неизвестной.