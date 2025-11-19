Игровой ноутбук Gigabyte Gaming A16 Pro с RTX 5080 поступил в продажу в России

В российских магазинах электроники начались продажи игрового ноутбука Gigabyte Gaming A16 Pro. Устройство сочетает высокую производительность и достаточно тонкий корпус (19,45 мм).

Новинка получила 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560×1600 пикселей (16:10), частотой обновления 165 Гц, временем отклика 3 мс, цветовым охватом 100% sRGB и яркостью 400 нит.

«Под капотом» процессор Intel Core 7 240H (24 МБ кэш-памяти, до 5,2 ГГц, 10 ядер, 16 потоков). Его дополняют 32 ГБ оперативной памяти (LPDDR5x 5600 МГц) и хранилище до 4 ТБ (два слота M.2 с поддержкой PCIe Gen4x4).

На выбор доступны две конфигурации с разными видеокартами:

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (12 ГБ GDDR7);

NVIDIA GeForce RTX 5080 (16 ГБ GDDR7).

За автономность отвечает батарея 76 Втч и сетевой адаптер на 240 Вт. На корпусе расположились сразу восемь портов:

DC in;

RJ-45 LAN;

HDMI 2.1;

2×USB-A 3.2 Gen1;

USB-A 2.0;

USB-C 3.2 Gen1 с поддержкой DisplayPort 1.4 и технологии Power Delivery 3.0;

3.5мм комбинированный аудиоразъем.

Кроме того, ноутбук получил два стереодинамика мощностью по 2 Вт, Dolby Atmos, WiFi 6E и веб-камеру FHD.

Цены: