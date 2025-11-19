Игровой ноутбук Gigabyte Gaming A16 Pro с RTX 5080 поступил в продажу в России

В российских магазинах электроники начались продажи игрового ноутбука Gigabyte Gaming A16 Pro. Устройство сочетает высокую производительность и достаточно тонкий корпус (19,45 мм).
Новинка получила 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560×1600 пикселей (16:10), частотой обновления 165 Гц, временем отклика 3 мс, цветовым охватом 100% sRGB и яркостью 400 нит.
«Под капотом» процессор Intel Core 7 240H (24 МБ кэш-памяти, до 5,2 ГГц, 10 ядер, 16 потоков). Его дополняют 32 ГБ оперативной памяти (LPDDR5x 5600 МГц) и хранилище до 4 ТБ (два слота M.2 с поддержкой PCIe Gen4x4).
На выбор доступны две конфигурации с разными видеокартами:
- NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (12 ГБ GDDR7);
- NVIDIA GeForce RTX 5080 (16 ГБ GDDR7).
За автономность отвечает батарея 76 Втч и сетевой адаптер на 240 Вт. На корпусе расположились сразу восемь портов:
- DC in;
- RJ-45 LAN;
- HDMI 2.1;
- 2×USB-A 3.2 Gen1;
- USB-A 2.0;
- USB-C 3.2 Gen1 с поддержкой DisplayPort 1.4 и технологии Power Delivery 3.0;
- 3.5мм комбинированный аудиоразъем.
Кроме того, ноутбук получил два стереодинамика мощностью по 2 Вт, Dolby Atmos, WiFi 6E и веб-камеру FHD.
Цены:
- Gigabyte Gaming A16 Pro (RTX 5070 Ti) – 184 900 рублей;
- Gigabyte Gaming A16 Pro (RTX 5080) – 219 900 рублей.
