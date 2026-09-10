Rockstar предстала перед судом из-за увольнения разработчиков GTA VI

В Глазго начались слушания по делу 31 разработчика GTA VI, уволенных Rockstar Games в октябре 2025 года. Разбирательство рассчитано примерно на пять недель и завершится незадолго до запланированного релиза игры 19 ноября 2026 года.

Профсоюз IWGB утверждает, что сотрудников уволили из-за их участия в профсоюзной деятельности. Rockstar это отрицает и настаивает, что причиной стали «грубые нарушения» и передача конфиденциальной информации в Discord-канале профсоюза.

По итогам разбирательства суд может признать увольнения несправедливыми, назначить компенсации или рассмотреть вопрос о восстановлении сотрудников.

Дело уже получило политический резонанс в Великобритании. Его обсуждали в парламенте, а тогдашний премьер-министр Кир Стармер называл ситуацию «глубоко тревожной».

Решение может оказаться важным не только для самих разработчиков, но и для игровой индустрии в целом. В случае победы работников дело способно усилить позиции профсоюзов внутри крупных игровых компаний и создать заметный прецедент для аналогичных споров.