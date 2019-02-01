Геймерский смартфон nubia Red Magic 5Gs появился в России

В России начались продажи анонсированных в июле 2020 года новых геймерских смартфонов nubia Red Magic 5Gs, ставших улучшенной версией игрофонов Red Magic 5G. Эксклюзивный дистрибьютор этой линейки – компания MERLION.

Среди главных изменений в линейке nubia Red Magic 5Gs стоит отметить: флеш-память UFS 3.0 заменена на еще более быструю UFS 3.1, сенсорный экран теперь работает с частотой 320 Гц вместо 300 Гц, пластина на задней панели теперь с серебряным покрытием, она используется для отвода тепла от процессора, операционная система Android 10 сменила здесь предыдущую версию 9.0.

Игрофоны имеют 6,65″ дисплей с разрешением 2340х1080 точек и частотой 144 Гц, тройную основную камеру (64 Мп + 8 Мп + 2 Мп) и 8-Мп фронтальную. В них установлен процессор Qualcomm Snapdragon 865 частотой 2.84 GHz, встроен мощный вентилятор с максимальной частотой 15 000 оборотов в минуту. Есть два слота для SIM-карт, аудиоразъём, сканер отпечатков пальцев, датчик приближения, датчик освещения, акселерометр, гироскоп, магнетометр и RGB (продвинутая версия датчика освещённости). Мобильный интернет стандарта 3G, 4G. Модуль Wi-Fi 6. Есть модуль NFC. Ёмкость аккумулятора — 4500 мА/ч с функцией сверхбыстрой зарядки.

В настоящий момент игрофоны Red Magic 5Gs доступны в модификациях: 128/8 ГБ и 256/12 ГБ по цене от 59 990 рублей.