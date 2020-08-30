Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

GeForce RTX 3090 — потребление до 500 Вт и ценник до 3000 долларов

Появились новые подробности насчёт видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090, которая, как сообщалось ранее, «рвёт» RTX 2080 Ti. Дело в том, что компания выдала тестовые экземпляры обозревателям и журналистам, хотя протестировать их пока нельзя — нет подходящих драйверов.

  • 20200830 234845 416

Вместе с тем некоторые данные уже известны. Ускорителям приписывают энергопотребление до 500 Вт при разгоне. Обещанные ранее 350 Вт — лишь на базовых частотах.

Кроме того, сообщается, что ценник может варьироваться от 1800 до 3000 долларов в зависимости от модели и производителя. Важно отметить, что речь идёт о партнёрских решениях, а не об эталонных.

  • Geforce Rtx 3090 Nvidia Carte Card Graphic Graphique Gpu

Версия GeForce RTX 3090, как ожидается, будет оснащена чипом с 5248 ядрами CUDA, шиной памяти с разрядностью 384 бита и 24 ГБ видеобуфера типа GDDR6X.

Также этой версии приписывают новейший 12-контактный разъём питания и систему охлаждения на базе испарительной камеры, но лишь в эталонном исполнении. «Партнёрские» версии могут получить иную СО и систему питания.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram
Андрей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

Комментарии

Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить