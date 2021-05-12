Представлены видеокарты GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3050 Ti для доступных геймерский ноутбуков

Компания NVIDIA выпустила мобильные видеокарты GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3050 Ti, который будут устанавливаться в доступные геймерские ноутбуки.

Новые видеокарты поддерживают трассировку лучей в режиме реального времени и сглаживание DLSS на основе искусственного интеллекта, а уже он может поднимать количество кадров в секунду для требовательных игровых проектов.

Обе видеокарты используют архитектуру Ampere и оснащены 4 ГБ видеопамяти GDDR6. GeForce RTX 3050 Ti использует 2560 ядер CUDA, 80 тензорных и 20 RT-ядер. По заявлению производителя рабочий диапазон составляет от 1035 до 1695 МГц.

В играх с трассировкой лучей на RTX 3050 Ti при разрешении 1080p с активным DLSS и без него результаты следующие:

• Call of Duty: Warzone — 80 и 95 FPS

• Control — 62 и 34 FPS

• Watch Dogs: Legion —68 и 55 FPS

• Minecraft RTX — 67 и 54 FPS

Также в компании отметили, что GeForce RTX 3050 способна обеспечить больше 60 FPS в играх с трассировкой лучей. Характеристики RTX 3050 куда проще версии, чем версия с приставкой “Ti”. В ней используется 2048 ядер CUDA, 64 тензорных и 16 RT-ядер, а рабочий диапазон частот от 1057 до 1740 МГц.

The GEEK в Instagram