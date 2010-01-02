Продажи GeForce RTX 3070 отложили на две недели

NVIDIA перенесла старт продаж флагманских видеокарт GeForce RTX 3070. Продажи запланированы через две недели, а именно на 29 октября. Представители компанию объяснили свои действия тем, что хотят обеспечить видеокартами всех желающих покупателей. Проблема с доступностью была в сентябре с новыми картами GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080.

Стоит отметить, что продажи GeForce RTX 3070 начнутся буквально через день после мероприятия AMD. На ней компания представит видеокарты серии Radeon RX 6000 на основе RDNA 2.

Стоимость GeForce RTX 3070 в России составит 45 490 рублей.