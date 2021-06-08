Две модели Galaxy Watch прошли сертификацию в Китае

Не так давно представители Samsung сообщили, что уходят от Tizen к Wear OS. А поэтому, две будущие серии устройств Galaxy Watch4 и Galaxy Watch Active4, будут работать именно на Wear OS. И эти устройства уже прошли сертификацию в агентстве 3C. Стоит сказать, что в линейке будет не два устройства, а четыре с разным диаметром экрана.

Итак, устройства получат следующие диаметры экрана: 39, 43, 41 и 45 мм. Это соответствует моделям: Galaxy Watch Active4 и Galaxy Watch4. Первая модель уже сертифицирована и получила аккумулятор на 247 мАч. По мнению экспертов, другие модели получат более емкую батарею.

Но что больше разочаровало, так это отсутствие блока питания для зарядки устройств в комплекте поставки, а поэтому его придется покупать отдельно. Что касается времени появления на рынке, то это может случиться в августе, когда произойдет презентация смартфонов линейки Galaxy Z.

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