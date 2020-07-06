Galaxy M51 с батареей на 7000 мАч появился в России

Samsung официально представила для российского рынка смартфон Galaxy M51. Он получил 6,7-дюймовый Super AMOLED Plus Infinity–O с разрешением FHD+ и основную камеру высокого разрешения с четырьмя объективами.

Galaxy M51 – самый производительный смартфон в своем классе. Он оснащен самой большой в линейке Galaxy батареей 7000 мАч, 64 МП основной камерой с четырьмя объективами (среди которых ультра широкоугольная на 12 МП, камера глубины и макро объектив на 5 МП каждый).

Hесмотря на аккумулятор и большой экран Galaxy M51 имеет толщину всего 8,7 мм и весит 187 грамм.

Новинка поступила в продажу в России и доступна в официальной рознице в черном и белом цветах по цене 29 990 руб.