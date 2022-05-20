Samsung выпустила Galaxy Buds 2 в стиле Pokemon

Компания Samsung выпустила беспроводные наушники Galaxy Buds 2 в коллаборации с «Покемонами» в стиле знаменитого «Покетбола».

Кроме наушников, лимитированное издание поставляется с наклейкой Покемона и стилизованным ремешком. Для открытия кейса нужно нажать на кнопку посередине. Также он совместим с флагманскими Galaxy Buds Pro и Live.

Стоимость Galaxy Buds 2 Pokemon в Южной Корее составляет 134 000 вон (около 6100 рублей).

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