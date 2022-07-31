Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Новости

Раскрыты полные спецификации OnePlus 10T

Через несколько дней будет представлен флагманский OnePlus 10T, но уже сейчас раскрылись его полные спецификации.

У новинки будет 6,7-дюймовый E4 AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Процессором выступит мощный Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с улучшенной энергоэффективностью и подсистемой ИИ. Объем оперативной памяти впечатляет — 16 Гб. Встроенная флеш-память UFS 3.1 будет варьироваться от 256 до 512 Гб.

Емкость аккумулятора составит 4800 мАч, также будет быстрая 150-ваттная зарядка, которая обещает полный заряд за 10 минут.

Основную камеру оснастят 50-мегапиксельным датчиком Sony IMX766 с системой оптической стабилизации + дополнительные модули на 8 и 2 Мп. Фронтальная камера получит 16 Мп.

Сканер отпечатков пальцев сделают встроенным в дисплей.

Всего ожидается два цвета: Matte Black и Glossy Green. По слухам, стоимость на OnePlus 10T будет начинаться от $749. Что даже дешевле, чем ценник на OnePlus 10 Pro — он продавался от $899.

Официальная презентация OnePlus 10T пройдет 3 августа.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!

Теги: 
Источник:
Gizmochina

Комментарии

guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии