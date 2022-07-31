Раскрыты полные спецификации OnePlus 10T

Через несколько дней будет представлен флагманский OnePlus 10T, но уже сейчас раскрылись его полные спецификации.

У новинки будет 6,7-дюймовый E4 AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Процессором выступит мощный Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с улучшенной энергоэффективностью и подсистемой ИИ. Объем оперативной памяти впечатляет — 16 Гб. Встроенная флеш-память UFS 3.1 будет варьироваться от 256 до 512 Гб.

Емкость аккумулятора составит 4800 мАч, также будет быстрая 150-ваттная зарядка, которая обещает полный заряд за 10 минут.

Основную камеру оснастят 50-мегапиксельным датчиком Sony IMX766 с системой оптической стабилизации + дополнительные модули на 8 и 2 Мп. Фронтальная камера получит 16 Мп.

Сканер отпечатков пальцев сделают встроенным в дисплей.

Всего ожидается два цвета: Matte Black и Glossy Green. По слухам, стоимость на OnePlus 10T будет начинаться от $749. Что даже дешевле, чем ценник на OnePlus 10 Pro — он продавался от $899.

Официальная презентация OnePlus 10T пройдет 3 августа.

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