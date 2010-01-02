Fujifilm выпустила Instax Wide 300 в новом цвете

Fujifilm представила новый цвет широкоформатной камеры моментальной печати Instax Wide 300 – Toffee. Это первое обновление линейки с момента ее выхода.

У камеры ручные настройки для полного контроля съемки, экспозиция и вспышка для хорошей освещенности и яркости. Вспышка работает в двух режимах, автоматическом и заполняющем, а на объективе камеры можно найти регулирующее фокусировку кольцо. Чтобы сделать фотографию посветлее, можно воспользоваться режимом L (lighten), темнее – режимом D (darken).

Instax WIDE 300 может работать в двух режимах: от трех метров и меньше или же от трех метров и больше. В комплекте с камерой также идет специальная линза для макросъемки.

В камере также есть гнездо для штатива, но поскольку выдержка определяется автоматически (диапазон от 1/60 до 1/200 сек), чтобы получить нечеткую смазанную фотокарточку нужно постараться.

Главное преимущество этой камеры – размер фотокарточек. Он составляет 108×86 мм. Кстати, на WIDE 300 можно приобрести монохромную пленку, тогда фотокарточки получатся черно-белыми.

Стоимость камеры – 9 999 рублей, одного картриджа – 950 рублей. Подробный обзор на камеру можно почитать тут.