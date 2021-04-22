Fujifilm Instax и Nintendo представили новое приложение и принтер Instax mini Link

Теперь у пользователей популярного игрового устройства Nintendo Switch появилась возможность использовать его совместно с принтером для смартфонов Instax mini Link («Link»). Это принципиально новые возможности печати.

Новое специализированное приложение для смартфонов позволяет осуществлять печать из мира компьютерных игр на принтере Link. Пользователи смогут сохранить скриншоты различных сцен, такие как памятные моменты в игре Animal Crossing: New Horizons, интересные ситуации, возникшие при прохождении очередного уровня в игре Super Mario, лучшие кадры героев и встреч с редкими персонажами в игре New Pokémon Snap2.







Специальное приложение для смартфонов Instax mini Link for Nintendo Switch позволяет распечатать скриншоты игры с консоли Nintendo Switch на принтере Link, выполнив простую операцию, включающую считывание QR-кода, отображаемого на консоли Nintendo Switch.

Экранный интерфейс приложения можно выбрать из трех вариантов для популярных игр Animal Crossing: New Horizons, Super Mario и New Pokémon Snap. Тематические рамки в стилистике этих игр добавлены в популярную функцию принтера Frame Print. Специальное приложение для смартфонов может бесплатно загрузить любой пользователь, включая пользователей текущей линейки принтеров Link.

Также будет расширена коллекция цветовых решений для принтера Instax mini Link. В продажу поступит новое устройство в корпусе с фирменными цветами консоли Nintendo (красный, белый, синий). В честь выхода игры New Pokémon Snap в продажу поступят специальные лимитированные комплекты с силиконовым чехлом в виде персонажа Пикачу.

В рамках сотрудничества будет выпущено совместное приложение, а также лимитированная версия принтера моментальной печати Instax mini Link в фирменных цветах Nintendo и силиконовым чехлом в виде персонажа Пикачу.

Официальная стоимость устройств в России

Instax mini Link – 9 490 рублей;

Instax mini Link + чехол Пикачу – 10 990 рублей.