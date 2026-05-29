Telegram тестирует новые инструменты оформления сообщений | The GEEK
Новости

Telegram тестирует новые инструменты оформления сообщений

В beta-версии для iOS заметили поддержку заголовков, таблиц, формул, списков и нового вида цитат.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:19
Telegram тестирует новые инструменты оформления сообщений

Telegram начал тестировать новые возможности оформления текста в сообщениях. Дополнительные инструменты заметили в beta-версии приложения для iOS.

Среди новых функций — заголовки, списки, таблицы, формулы и обновлённый формат цитат. По данным Telegram Info, они работают на основе Markdown — языка разметки, который позволяет менять внешний вид текста с помощью специальных символов.

tginfo

Сейчас в Telegram уже есть базовое форматирование: жирный и курсивный текст, гиперссылки, цитаты и блоки кода. Новые инструменты могут сделать мессенджер удобнее для длинных публикаций, инструкций, заметок и рабочих сообщений.

Когда расширенное форматирование появится в стабильной версии Telegram, пока неизвестно. По данным источника, в ближайшее время тестирование также начнётся на Android.

Обсудить

Главное по теме

Новости В Telegram добавили ботов-секретарей для автоматических ответов на входящие сообщения  

О нововведении рассказал Павел Дуров.
Новости Telegram добавил защиту от спама в реакциях и накрутки в опросах Новости Telegram усилит борьбу со спамом в реакциях и накрутками в опросах

Похожие материалы

Telegram Дуров призвал россиян обновить Telegram, чтобы «оставаться на связи»

Команда мессенджера обновила протокол по противодействию цензуре.

 MAX В мессенджере Max нашли более 200 уязвимостей

Белые хакеры и киберисследователи подали более 200 отчётов об уязвимостях в мессенджере Max.

 Telegram Дуров: Telegram продолжит бороться с блокировкой в России

Команда мессенджера намерена делать трафик более сложным для обнаружения и блокировки.

 MAX В мессенджере Max произошёл крупный сбой

Пользователи сообщают о проблемах с отправкой сообщений, загрузкой медиа и звонками.

Скидки и подборки

Лучшие компактные планшеты 2026: 5 моделей, которые помещаются в руку ИИ переезжает из приложений в карманы: 5 носимых гаджетов 2026, за которыми стоит следить 5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас 5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽

Последние новости

Microsoft представила SkillOpt и AI Engineer Coach для вайбкодинга 5G в России могут запустить уже летом 2026 года Складной iPhone Ultra раскрыл производитель чехлов Steam Deck OLED подорожала на $300, но её всё равно раскупили за сутки Nokia представила кнопочный телефон за $30 с видеозвонками Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Huawei MatePad Mini: первый взгляд на планшет тоньше собственного стилуса

    Обзоры

  2. Обзор iQOO 15R: честный субфлагман или просто крепкий середняк?

    Обзоры

  3. Обзор Realme 16 5G: тонкий, живучий, с зеркалом. Баловство или гениальная идея?

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: настоящий фотофлагман, у которого всего одна проблема

    Обзоры

  5. Обзор HONOR 600 Lite: удачная работа над ошибками с ложкой дёгтя

    Обзоры

  6. iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

    Обзоры
Смотреть все обзоры