Telegram тестирует новые инструменты оформления сообщений

Telegram начал тестировать новые возможности оформления текста в сообщениях. Дополнительные инструменты заметили в beta-версии приложения для iOS.

Среди новых функций — заголовки, списки, таблицы, формулы и обновлённый формат цитат. По данным Telegram Info, они работают на основе Markdown — языка разметки, который позволяет менять внешний вид текста с помощью специальных символов.

Сейчас в Telegram уже есть базовое форматирование: жирный и курсивный текст, гиперссылки, цитаты и блоки кода. Новые инструменты могут сделать мессенджер удобнее для длинных публикаций, инструкций, заметок и рабочих сообщений.

Когда расширенное форматирование появится в стабильной версии Telegram, пока неизвестно. По данным источника, в ближайшее время тестирование также начнётся на Android.