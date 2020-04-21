Fortnite неожиданно появилась в Google Play
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Новости

Fortnite неожиданно появилась в Google Play

Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа.

Как заявляют разработчики, их буквально вынудила это сделать Google из-за своей политики. Отмечается, что все сторонние приложения, которые устанавливаются на Android в обход Play Store считаются системой вредоносными.

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Также компания Epic Games рассчитывает, что Google изменит свою политику и позволит сторонним приложениям более свободно общаться со своими пользователям.

В 2018 году компания отказывалась размещаться в Google Play Store из-за комиссии Google, которая составляет целых 30%. Создатели игры отказывались платить, так как по их мнению, корпорация явно “перегибает” палку и такой высокой комиссии на пустом месте не заслуживает.

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