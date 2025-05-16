iPhone без Fortnite: Epic отключила игру для всех владельцев iOS

Fortnite вновь пропал с устройств на iOS. Как сообщает Epic Games, Apple отклонила повторную заявку на размещение игры в App Store, в том числе и в европейском Epic Games Store. В результате Fortnite стал недоступен на iPhone и iPad по всему миру.

По словам Epic, теперь невозможно выпустить игру ни в США, ни в Европе:

«Apple заблокировала нашу заявку на Fortnite, поэтому мы не можем выпустить игру ни в американском App Store, ни в Epic Games Store для iOS в Евросоюзе». Заявление опубликовано в официальном аккаунте Fortnite в X.

Таким образом Fortnite больше нельзя загрузить из магазина Epic или альтернативный AltStore PAL в ЕС. Неясно, ограничила ли игру сама Apple или Epic приняла решение снять её с распространения после отказа.

Ранее Fortnite вернулась на iOS в Европе благодаря требованиям Закона о цифровых рынках (DMA), который обязывает Apple разрешить сторонние магазины приложений на своей платформе. Однако App Store так и не открылся для Fortnite напрямую.

Попытка вернуться в американский App Store была сделана после недавнего судебного решения в деле Epic против Apple. Суд запретил Apple ограничивать разработчиков в использовании внешних платёжных систем. Однако у Epic не было доступа к своему американскому аккаунту, который был заблокирован в 2020 году — поэтому компания использовала европейский аккаунт для загрузки игры.