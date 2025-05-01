27% за обход App Store: Apple рискует ответить за неуважение к суду

Apple оказалась в центре громкого скандала — суд США признал, что компания нарушила запрет, наложенный по делу с Epic Games. Вместо того чтобы разрешить разработчикам свободно использовать внешние платёжные системы, Apple пошла по обходному пути — и теперь ей грозит уголовное разбирательство.

Суть претензии суда проста: Apple ввела комиссию в 27% на покупки, совершённые вне App Store, даже если пользователь перешёл по внешней ссылке. Более того, компания добавила отпугивающие экраны с предупреждениями, статичные URL-адреса и сделала всё, чтобы пользователи не покидали экосистему App Store.

Из внутренних документов суда следует, что вице-президент по финансам Алекс Роман дал ложные показания, утверждая, что Apple соблюдает требования. Но переписка внутри компании говорит об обратном: даже несмотря на советы старших менеджеров, CEO Apple Тим Кук выбрал путь конфронтации.

Теперь суд передал дело в Минюст США для расследования возможного уголовного неуважения к суду. А саму Apple обязали немедленно прекратить антиконкурентные практики и не внедрять новые обходные схемы.

На фоне этого Epic Games заявила, что готова «закончить войну» и предложила Apple мировое соглашение. При одном условии — если правила честной конкуренции будут соблюдаться не только в США, но и по всему миру. По словам главы Epic Тима Суини, в таком случае Fortnite может вернуться в App Store уже на следующей неделе.