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27% за обход App Store: Apple рискует ответить за неуважение к суду

Суд обвинил Apple в нарушении запрета и передал дело в прокуратуру. Fortnite может вернуться в App Store.
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Валентин Снежин сегодня в 10:10

Apple оказалась в центре громкого скандала — суд США признал, что компания нарушила запрет, наложенный по делу с Epic Games. Вместо того чтобы разрешить разработчикам свободно использовать внешние платёжные системы, Apple пошла по обходному пути — и теперь ей грозит уголовное разбирательство.

Суть претензии суда проста: Apple ввела комиссию в 27% на покупки, совершённые вне App Store, даже если пользователь перешёл по внешней ссылке. Более того, компания добавила отпугивающие экраны с предупреждениями, статичные URL-адреса и сделала всё, чтобы пользователи не покидали экосистему App Store.

Из внутренних документов суда следует, что вице-президент по финансам Алекс Роман дал ложные показания, утверждая, что Apple соблюдает требования. Но переписка внутри компании говорит об обратном: даже несмотря на советы старших менеджеров, CEO Apple Тим Кук выбрал путь конфронтации.

Теперь суд передал дело в Минюст США для расследования возможного уголовного неуважения к суду. А саму Apple обязали немедленно прекратить антиконкурентные практики и не внедрять новые обходные схемы.

На фоне этого Epic Games заявила, что готова «закончить войну» и предложила Apple мировое соглашение. При одном условии — если правила честной конкуренции будут соблюдаться не только в США, но и по всему миру. По словам главы Epic Тима Суини, в таком случае Fortnite может вернуться в App Store уже на следующей неделе.

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Источник:
The GEEK, Macrumors
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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