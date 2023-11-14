Дизайн Samsung Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra подтверждён фотографиями макетов

Ранее в Сети уже не однократно инсайдеры публиковали рендеры грядущих флагманов Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra, а сегодня журналист Сонни Диксон (Sonny Dickson) показал фотографии макетов всей серии Galaxy S24.

Судя по изображениям, смартфоны Galaxy S24 и S24+ будут выполнены в таком же дизайне как Galaxy S23 и S23+, единственное заметное отличие, грядущие новинки получат плоские грани корпуса, вместо слегка закруглённых краёв. Кроме этого, ранее опубликованные рендеры Galaxy S24 и S24+ созданные по CAD-файлам раскрыли их точные габариты, которые составляют 147,0 x 70,5 x 7,6 мм и 158,5 x 75,9 x 7,75 мм, что полностью соответствует размерам Galaxy S23 и S23+.

Дизайн Galaxy S24 Ultra не сильно отличается от Galaxy S23 Ultra, из видимых отличий, грядущая новинка получит менее скруглённые боковые грани корпуса. Ранее инсайдеры заявляли, что Galaxy S24 Ultra будет оснащён плоским дисплеем со слегка изогнутыми краями, но опубликованные фотографии макетов не демонстрируют лицевые панели смартфонов.

Ожидается, что презентация смартфонов Samsung серии Galaxy S24 состоится 17 января 2024 года на мероприятии Galaxy Unpacked, в этот день также могут показать смарт-браслет Galaxy Fit 3.