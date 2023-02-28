Флагманский Honor Magic 5 Ultimate показали на пресс-изображениях

Вчера Honor представила серию Honor Magic 5 на мероприятии MWC 2023 в Барселоне. В нее вошли два смартфона Magic 5 и 5 Pro, хотя ранее ходили слухи, что устройств будет три, самым флагманским из которых будет Magic 5 Ultimate.

Чтобы подтвердить существование топовой версии, популярный инсайдер Digital Chat Station опубликовал пресс-снимки Honor Magic 5 Ultimate. На них смартфон в двух цветах — черном и оранжевом.

Дизайн Ultimate аналогичен представленных Magic 5 и 5 Pro. В большом круглом блоке на задней панели также разместили три камеры. Характеристики грядущей новинки не называются. Скорее всего, Honor представит устройство на отдельном мероприятии.