Флагман Xiaomi 14 перегревается. Глава компании прокомментировал ситуацию

На прошлой неделе были представлены флагманы Xiaomi 14 и 14 Pro на новейшей однокристальной системе Snapdragon 8 Gen 3, а 31 октября устройства поступили в продажу и вместе с этим появились первые проблемы.

Сегодня один из первых пользователей Xiaomi 14 в социальной сети Weibo пожаловался на перегрев смартфона. Этот пост не остался без внимания, его прокомментировал гендиректор Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun). По словам главы компании, в первый день эксплуатации устройство может нагреваться из-за запущенных процессов оптимизации и обновлении системы в фоновом режиме. Для решения этой проблемы, Цзюнь посоветовал просто подождать. Другие обладатели этих новинок, пока не жаловались на перегрев своих девайсов.

Напомним, недавно у нас вышел материал, в котором смартфоны Xiaomi 14 и 14 Pro продемонстрировали своё преимущество в производительности над другими флагманами.