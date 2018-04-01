Флагман Sony Xperia 5 Plus получил дату выхода

Sony назвала дату мероприятия по представлению новых смартфонов Xperia. Презентация произойдет 24 февраля на выставке MWC 2020.

По сообщению источников, компания покажет флагманский смартфон Sony Xperia 5 Plus и более бюджетный вариант на процессоре Snapdragon 765.

Еще в декабре 2019 года, появились слухи о выходе Sony Xperia 3, а позже всплыли данные о модели Xperia 5 Plus.

Концепт Sony Xperia 5 Plus

Стоит отметить, что Sony сильно отличается от других производителей своим подходом к выходу новых устройств. После презентации, проходит несколько месяцев и только потом, новинки появляются в продаже.