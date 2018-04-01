Флагман Sony Xperia 5 Plus получил дату выхода
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Новости

Флагман Sony Xperia 5 Plus получил дату выхода

Sony назвала дату мероприятия по представлению новых смартфонов Xperia. Презентация произойдет 24 февраля на выставке MWC 2020.

Sonymwc

По сообщению источников, компания покажет флагманский смартфон Sony Xperia 5 Plus и более бюджетный вариант на процессоре Snapdragon 765.

Еще в декабре 2019 года, появились слухи о выходе Sony Xperia 3, а позже всплыли данные о модели Xperia 5 Plus.

Sony Xperia 5
Концепт Sony Xperia 5 Plus

Стоит отметить, что Sony сильно отличается от других производителей своим подходом к выходу новых устройств. После презентации, проходит несколько месяцев и только потом, новинки появляются в продаже.

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