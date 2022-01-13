Флагманский realme GT 2 скоро приедет в Россию

Российское представительство бренда Realme объявило, что в России старт продаж премиальной флагманской серии realme GT 2 запланирован на первый квартал 2022 года. Мировой анонс серии GT 2 ранее состоялся 4 января в Китае.

Смартфон Realme GT 2 Pro получил первый в мире экран 2K AMOLED Flat Display с технологией LTPO 2.0. Кроме того, устройство оснащается флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, а также 360-градусным NFC-чипом.

Внешний вид realme GT 2 Pro разработал промышленный дизайнер Наото Фукасава, который уже не раз сотрудничал с компанией, например, при создании модели realme GT Master Edition. Корпус GT 2 Pro использует разработанные компанией Sabic биополимеры, которые выделяют на 63% меньше углекислого газа при производстве, в сравнении с материалами из ископаемого сырья.

В дополнение к этому смартфон получил зарядку 65 Вт SuperDart Charge, емкий аккумулятор 5000 мАч, продвинутую антенно-матричную систему, динамики Dolby Atmos Dual Stereo и ОС realme 3.0 на базе Android 12.

Стоимость GT 2 Pro в Китае начинается от $616 (около 46 тысяч рублей).