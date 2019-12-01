Флагман Huawei P40 Pro получит 16-кратный оптический зум

Не так давно в сети начали появляться первые утечки относительно Huawei P40 Pro. А всего пару дней назад появилась довольно интересная информация, касающаяся оптических возможностей будущего девайса. И опубликовал ее достаточно уважаемый инсайдер, который специализируется на утечках из стана Huawei.

Так вот, этот источник сообщил, что если раньше речь шла о 10-кратном зуме, то сейчас уже говорится о 16-кратном. Из этого вытекает, что диапазон фокусных расстояний объектива может составлять 16-260 мм. Стоит заметить, что диафрагма объектива вряд ли будет фиксированной – F/1,6-4,0.

На этом все подробности заканчиваются, но огорчаться вряд ли стоит, ведь новые утечки автор предполагает появятся уже в ближайшие недели. Если старшая модель, то есть Huawei P40 Pro, получит 16-кратный зум, то вполне вероятно, что Huawei P40 будет наделен 10-кратным. Однако некоторые аналитики высказывают мнение, что представители Huawei указали именно диапазон фокусных расстояний не оптического, а гибридного зума.