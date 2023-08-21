Флагман realme GT5 официально анонсирован

Только сегодня мы писали о «утечке» по realme GT5, как, компания официально анонсировала смартфон опубликовав тизер на своей страничке в Weibo.

Судя по изображению, выход флагмана приурочен к празднованию компании в честь пятилетнего присутствия на рынке. Кроме этого, на тизере дизайн устройства именно такой, как ранее заявлял инсайдер Digital Chat Station. Полноценная презентация realme GT5 состоится 28 августа.

Напомним, сегодня мы написали материал, в котором опубликовали изображения realme GT5 со всех сторон, а также рассказали о его технических характеристиках.

Коробка realme GT5