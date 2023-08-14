Firefox для Android получит основную особенность десктопной версии

В ближайшем будущем мобильный браузер Firefox для Android получит поддержку более тысячи десктопных расширений. Официальная дата выпуска этого глобального обновления будет объявлена в сентябре текущего года.

Команда разработчиков Mozilla также опубликовала руководство для программистов, которое предоставляет инструкции по модификации расширений, чтобы они корректно функционировали в мобильной версии Firefox.

Несмотря на высокий уровень конфиденциальности и защиты пользователей, браузер Firefox для Android занимает небольшую долю рынка. Главным лидером с долей рынка около 65% остается Chrome от Google.

Новые обновления и дополнительные функции, такие как поддержка расширений, могут помочь Firefox привлечь больше пользователей и повысить свою популярность на рынке мобильных браузеров.