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Apple выпустила Final Cut Pro и Logic Pro для iPad

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Валентин Снежин сегодня в 01:21

Теперь обладатели планшетов iPad могут загрузить приложения Final Cut Pro и Logic Pro из App Store. Они стали доступными для пользователей, желающих раскрыть свой творческий потенциал.

Приложения Final Cut Pro и Logic Pro предлагаются по модели подписки по цене $4,99 в месяц или $49 в год в США (349 рублей в месяц или 3 990 рублей в год). Для новых пользователей также доступен бесплатный пробный период продолжительностью 30 дней.

Final Cut Pro совместим с iPad, оснащенными процессором M1 или более новыми версиями, а Logic Pro поддерживается на моделях iPad с процессором A12 Bionic или более поздней версией. Для работы обоих приложений необходима версия iPadOS 16.4 или новее.

Компания Apple отмечает, что эти приложения оптимизированы для сенсорного интерфейса iPad и предоставляют создателям видео и музыки идеальную мобильную студию.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу для вас горячие новости из мира техники и гаджетов.

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