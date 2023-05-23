Apple выпустила Final Cut Pro и Logic Pro для iPad

Теперь обладатели планшетов iPad могут загрузить приложения Final Cut Pro и Logic Pro из App Store. Они стали доступными для пользователей, желающих раскрыть свой творческий потенциал.

Приложения Final Cut Pro и Logic Pro предлагаются по модели подписки по цене $4,99 в месяц или $49 в год в США (349 рублей в месяц или 3 990 рублей в год). Для новых пользователей также доступен бесплатный пробный период продолжительностью 30 дней.

Final Cut Pro совместим с iPad, оснащенными процессором M1 или более новыми версиями, а Logic Pro поддерживается на моделях iPad с процессором A12 Bionic или более поздней версией. Для работы обоих приложений необходима версия iPadOS 16.4 или новее.

Компания Apple отмечает, что эти приложения оптимизированы для сенсорного интерфейса iPad и предоставляют создателям видео и музыки идеальную мобильную студию.