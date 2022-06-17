FiiO выпустила проводные Hi-Fi наушники FF3

Китайский производитель Hi-Fi техники, компания FiiO, представила проводные динамические наушники FF3.

Модель получила большие драйвера размером 14.2 мм, покрытые бериллием. По словам производителя, нижний порог составляет 20 Гц, что соответствует внутриканальным динамическим наушникам.

Корпус новинки выполнен из медицинской нержавеющей стали, а провод изготовлен из монокристаллической меди. Наружную часть наушников прикрывает закалённое стекло.

В комплекте идут 3 типа губчатых накладок, которые предназначены для разных типов настройки — низкочастотной, сбалансированной и прозрачной. Для подключения можно использовать штекер на 3.5 мм или 4.4 мм.

Наушники FiiO FF3 уже доступны для покупки по цене $80.

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