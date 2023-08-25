ФАС разберётся в законности взимания платы за раздачу интернета со смартфона

В Сети пользователи начали массово жаловаться на операторов мобильной связи, которые стали взымать плату за раздачу интернета со смартфона на другие устройства (режим модема).

Ранее эта опция была бесплатна, но сейчас, к примеру в Московском регионе за пользование берётся плата от 49 руб. в сутки до 249 руб. в месяц у оператора МТС.

В последнее время, в Федеральную антимонопольную службу было направленно много жалоб по этой причине и, служба отреагировала на обращения пользователей. В ФАС сообщили, что они отправили мобильным операторам запросы, чтобы установить все обстоятельства и детали. Сейчас госорган анализирует полученную информацию и, если выявит нарушения антимонопольного законодательства, «примет меры реагирования».