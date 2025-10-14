Обзор XPPen Magic Note Pad: не планшет, а инструмент для идей

В мире, где универсальные гаджеты «правят балом», порой так не хватает чего-то узконаправленного. Устройства, которые не пытаются быть всем сразу, а вместо этого мастерски справляются с одной, но важной задачей. Именно таким задумывался XPPen Magic Note Pad — первый в мире цветной блокнот 3-в-1 для бизнес-профессионалов, преподавателей, студентов и всех, кто создает контент с помощью стилуса.

В обзоре поделюсь опытом: удобно ли им пользоваться каждый день, хватает ли функций для художников, дизайнеров и обычных пользователей, а также стоит ли вообще рассматривать его как рабочий инструмент.

Характеристики XPPen Magic Note Pad

Модель: XPPen Magic Note Pad (MNP1095)

Габариты: 182×259×7 мм, 495 г

Дисплей: 10.95 дюймов, IPS, 1920×1200 пикселей, 90 Гц, sRGB 95%, 16.7 млн цветов, 400 нит, матовое покрытие

Процессор: MediaTek Helio G99 (MT8781)

Память: 6/128 ГБ

Камера: фронтальная — 13 Мп

Аудио: 2×динамик, 2×микрофон

Батарея: 8000 мАч

ОС: Android 14

Связь и интерфейсы: Wi-Fi 5, USB-C

Стилус: X3 Pro Pencil 2, 16 384 уровней нажатия

Цена на момент обзора: 39 990 ₽

Комплектация

XPPen Magic Note Pad поставляется в аккуратной коричневой картонной коробке. На лицевой стороне изображен сам планшет и стилус, а на обратной можно найти характеристики устройства.

Что входит?

Magic Note Pad;

Стилус X3 Pro Pencil 2;

Съемник для наконечников;

Мягкий наконечник для стилуса (4 шт);

Чехол на магнитах;

Адаптер питания;

Кабель USB-C на USB-C;

Документация.

Приятно, что в комплекте сразу идет фирменный магнитный чехол. Он полностью закрывает Magic Note Pad и имеет выемку для стилуса.

Сама обложка на ощупь мягкая, бархатистая, не собирает отпечатков. Клавиатуры нет — и это важно понимать. Magic Note Pad создавался именно как блокнот для рисования и заметок, а не как универсальный рабочий планшет.

Внешний вид

Внешний вид Magic Note Pad отличается от обычных планшетов. Прежде всего за счет выступа слева (при вертикальном положении) для стилуса. Именно эта деталь делает устройство узнаваемым, перепутать его с другими планшетами просто невозможно.

Еще одна особенность — габариты. Magic Note Pad очень тонкий и легкий: его толщина составляет всего 7 мм, а вес около 495 грамм. При том, что основная рабочая панель диагональю почти 11 дюймов. Сам корпус выполнен из пластика, который, на самом деле, сложно отличить от металла.

Рамки вокруг дисплея довольно крупные, и если сравнивать с современными «безрамочными» планшетами, они выглядят старомодно. Но, как ни странно, тут решение играет скорее в плюс — держать планшет удобно, нет случайных касаний экрана.

Задняя крышка полностью гладкая, без камеры и каких-либо элементов. Всё сделано для того, чтобы устройство можно было положить на стол и спокойно писать.

Что касается портов, то устройство получило только разъем USB-C. На гранях расположились два динамика, микрофоны, кнопка питания, качелька громкости и специальная «блестящая» клавиша X-Paper. К расположению последней есть вопросы — я часто путал ее с кнопкой питания, так как они расположены рядом.

Важно упомянуть, что ни слота для карт памяти, ни аудиоразъема 3,5 мм, а также SIM-карты в Magic Note Pad нет. За подключение отвечает только Wi-Fi 5 и Bluetooth.

Экран

Ключевой особенностью Magic Note Pad является его экран. Тут 10,95-дюймовая IPS-панель с разрешением 1920×1200 точек и частотой обновления 90 Гц. Его главная фишка — антибликовое покрытие с нанотекстурой, которая делает дисплей похожим на бумагу. Сказать, что технология уникальная нельзя, планшеты с похожими экранами выпускают крупные китайские компании, однако ценник на такие устройства несравнимо выше.

Несмотря на «бумажный» экран, он качественный, поддерживает 16,7 млн цветов и охват sRGB 95%. К яркости также никаких вопросов. Заявленных 400 нит хватает с головой даже при использовании Magic Note Pad на улице при попадании прямых солнечных лучей.

А вот о чем хочется упомянуть отдельно, так это о сертификате TÜV SÜD о низком уровне синего и о бумагоподобном экране. Дисплей безопасен, устраняет мерцание и максимально уменьшает вредный синий свет. Важное качество для устройства, которое потенциально используется ежедневно.

Выше я уже упоминал кнопку X-Paper. Пришло время «раскрыть карты» и рассказать о ее функционале. Она позволяет в одно касание переключать режимы отображения. Доступны три варианта:

Режим естественных цветов — яркое и деликатное воспроизведение оригинальных цветов;

Режим мягких цветов — отображение цветов с низкой насыщенностью, снимает усталость глаз;

Режим электронных чернил — черно-белый дисплей, похожий на бумагу, для чтения.

Между первыми двумя режимами можно переключаться коротким нажатием клавиши X-Paper. Длительное нажатие откроет меню, в котором будут представлены уже все три режима, их описание и примеры отображения.

Кстати, в режиме электронных чернил интерфейс операционной системы выглядит по-настоящему минималистично: иконки приложений и другие элементы становятся монохромными.

Железо

Аппаратной основой Magic Note Pad стал процессор MediaTek MT8781 — планшетная версия популярного Helio G99. Да, бюджетный чипсет, однако у него еще «есть порох в пороховницах». В частности, для рисования, ведения блокнота и базовых приложений его хватит с головой.

Его дополняют 128 ГБ постоянной памяти. Для документов, рисунков и приложений этого вполне достаточно. Расширить память с помощью карт памяти нельзя, но при необходимости можно использовать облачные решения.

За автономность устройства отвечает емкий аккумулятор на 8000 мАч. При умеренной нагрузке (несколько часов работы в день, средняя яркость) устройство спокойно «живет» около недели без подзарядки. Заряжается блокнот с помощью адаптера на 20 Вт.

Стилус

Вместе с Magic Note Pad идет фирменный стилус X3 Pro Pencil 2. Его не нужно заряжать или подключать — взял и сразу работаешь. Магнитное крепление на корпусе помогает держать его всегда под рукой.

Наконечник мягкий, немного пружинит и по ощущениям ближе к гелевой ручке, чем к обычному «пластиковому» стилусу. Когда пишешь заметки или рисуешь, нет ощущения, что скользишь по стеклу — движения выходят плавными и естественными. Особенно чувствуется при длительной работе: рука меньше устает, а линии выглядят аккуратно.

Чувствительность к нажатию впечатляющая — 16384 уровня. На практике такое означает, что толщина линии зависит даже от легкого изменения силы давления. Для художников и тех, кто делает скетчи, это дает больше контроля. А для обычных заметок приятно то, что почерк выглядит максимально близко к рукописному.

Стилус оснащен кнопками, и их функции можно настроить под себя. Например, одна кнопка превращает его в ластик, другая — в инструмент для быстрого переключения между функциями. В свою очередь, значительно экономит время и избавляет от постоянных касаний меню.

Помимо письма, стилус может работать как дополнительный инструмент управления планшетом. С его помощью можно:

Сделать скриншот и сразу оставить на нем комментарий;

Вызвать плавающую панель с быстрыми действиями;

Включить режим разделенного экрана, чтобы параллельно работать в двух приложениях.

Софт и опыт эксплуатации

Magic Note Pad работает на Android 14. Доступны сервисы Google и Google Play — можно ставить любые приложения, хоть Telegram, хоть Zoom, хоть онлайн-кинотеатры. Но, если честно, я почти все время пользовался устройством именно как блокнотом, а не как планшетом.

Из коробки есть XPPen Notes — основное приложение для заметок. Я использовал его для конспектов, записи мыслей на ходу и зарисовок — ощущение, что пишешь обычной ручкой по бумаге.

Заметки сохраняются автоматически, а при необходимости их можно выгрузить в облако (Google Диск или OneDrive). Набросал идеи на планшете в кафе, а потом спокойно открыл их с ноутбука дома через Google Диск.

Есть и другие интересные функции:

Можно делать аудиозаписи во время лекций или встреч, а потом прослушивать и дополнять текст;

Поддерживается преобразование рукописного ввода в печатный текст (причем более чем на 50 языках);

Импортирование и редактирование файлов PDF в XPPen Notes;

Множество доступных стилей кистей.

Есть и мелкая, но очень удобная фишка: если на стилусе зажать кнопку и постучать по экрану, устройство сразу включается и открывает XPPen Notes.

Для работы с файлами установлен WPS Office — пробная версия на месяц. Я использовал ее, чтобы открыть и подправить документы Word и Excel. Работает нормально, но для постоянной работы, конечно, нужен либо платный пакет, либо альтернативные приложения из Google Play.

Чтобы участвовать в онлайн-встречах есть фронтальная камера на 13 Мп и стереодинамики. Качество не флагманское, но достаточное, чтобы спокойно общаться по видеосвязи.

Отдельно стоит упомянуть раздел NXTVision, который можно найти в «Настройках». Представляет собой интеллектуальную программно-аппаратную технология визуальной оптимизации изображения на экране. Она улучшает детализацию, повышает четкость, контрастность и насыщенность при отображении фото и видео, а также в играх. В общем, экран можно максимально настроить под себя.

Итого. Стоит ли покупать XPPen Magic Note Pad?

XPPen Magic Note Pad не претендует на звание универсального планшета, зато он отлично себя чувствует в своей нише. Если вы рисуете, делаете скетчи, оформляете наброски для проектов или иллюстраций — здесь есть всё: экран с матовой поверхностью, высокая чувствительность пера и удобное приложение.

Однако основной сценарий — это учеба или работа, где много информации нужно фиксировать вручную. Лекции, семинары, встречи или курсы — с Magic Note Pad можно одновременно конспектировать, делать пометки на PDF и даже записывать звук, чтобы ничего не потерять и не забыть.

Для «обычного» использования устройство вряд ли будет интересным, даже несмотря на возможность запуска игр и просмотра фильмов. Однако для бизнес-профессионалов, преподавателей и студентов Magic Note Pad может стать действительно полезным инструментом.