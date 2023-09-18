ФАС обязала операторов отменить платную раздачу интернета

ФАС России вынесла предупреждения четырем крупнейшим мобильным операторам связи — “МегаФон”, МТС, “Билайн” и Tele2.

По словам регулятора, операторы «навязывают абонентам невыгодные условия» посредством платы за раздачу мобильного интернета через смартфон. Более того, ФАС отмечает, что получила огромное число обращения от клиентов мобильных операторов.

В течение месяца операторы должны отменить плату за раздачу интернета. Если этого не произойдёт, то ФАС может возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Напомним, что крупные операторы ввели плату за раздачу интернета с весны 2023 года. Первым, это сделал МТС, предлагая пакет на 50 ГБ за 49 рублей в сутки.