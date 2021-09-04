Фанаты прекратили создание мода GTA Underground. Он должен был объединить карты из GTA III, Vice City и San Andreas

Создатели глобального мода GTA Underground объявили о прекращении работы. Модификация предназначалась для San Andreas и должна была объединить в себе города из GTA III и Vice City. Кроме того, мог появиться транспорт, оружие и локации из Bully, а также Manhunt.

Прощальный ролик от создателей GTA Underground

Решение прекратить работу над модификацией, разработчики приняли на фоне последних разбирательств издателя Take-Two с создателями модов. Также они опасаются за своё психическое здоровье и финансовую часть. В скором времени моддеры удалят все свои файлы.

На днях Take-Two подала в суд на создателей модов re3 и reVC.