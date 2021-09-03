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Новости

Take-Two подала в суд на создателей фанатских GTA III и Vice City

Компания Take-Two подала иск в суд против создателей модов re3 и reVC. В частности речь идёт о фанатских версиях Grand Theft Auto III и Vice City, которые были созданы при помощи реверс-инжиниринга.

Открытый исходный код GTA III и Vice City, позволил фанатам портировать игры на мобильные консоли Nintendo Switch и PlayStation Vita. Издательство Take-Two решило, что это нарушение интеллектуальной собственности и требует взыскать с энтузиастов 300 тыс. долларов (по 150к за каждую игру).

Ранее Take-Two добилась блокировки re3 и reVC на GitHub, но создатели модов смогли обжаловать страйк. Также они заявляют, что не согласны с обвинениями, ведь их игры только имитируют работу оригинального кода, а не копируют его.

Take-Two ведёт активную борьбу с создателями модов и других разработок. По слухам, Rockstar готовит переиздание трилогии: GTA 3, Vice City и San Andreas.

Как такая ярая борьба Take-Two с фанатами модов скажется в будущем, пока неизвестно.

Источник:
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