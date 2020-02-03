Facebook станет платить пользователям за использование их голоса

Если раньше социальную сеть Facebook обвиняли лишь в сливе личных данных пользователей, то сейчас ее представители решили оградить себя от подобных явлений. Так, по сообщениям ресурса The Verge, социальная сеть будет записывать голос своих пользователей. Но здесь стоит учесть два нюанса. Во-первых, это будет происходить только с согласия человека, во-вторых, за запись голоса будет выплачиваться денежное вознаграждение.

В основном такое нововведение связывают с тестирование новой технологии распознавания речи. Если в прошлом году компания нанимала сторонних подрядчиков, которые вели расшифровку голосовых сообщений пользователей, то на этот раз все бдует иначе. Тем более, что прошлое решение руководителей вызвало бурю негодования в сети.

На данный момент у компании есть практически готовый продукт – программа Pronunciations («Произношение»), которое используется в приложении Viewpoints. Когда будет получено согласие пользователя на участие в программе, то ему предложат произнести фразу «Hey Portal», а также имя человека из списка друзей.

Кстати, запись будет проходить в несколько этапов, причем каждый из них может включать запись до 10 имен друзей. За каждый подход, а их будет пять, пользователь получает по 200 баллов. Когда все этапы будут выполнены, 1 000 баллов конвертируется в 5 долларов. Данная программа тестирования будет доступна жителям США старше 18 лет. Обязательным условием является наличие хотя бы 75 друзей в Facebook.