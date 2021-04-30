Еврокомиссия обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства

Обвинение в сторону Apple было выдвинуто после жалобы музыкального сервиса Spotify.

В заявлении Еврокомиссии выделяется целых два пункта. В них отмечается, что Apple игнорирует антимонопольное законодательство и налагает на разработчиков дополнительные обязанности, а именно:

Требование обязательного использования системы покупок Apple внутри приложений (компания берёт за каждую транзакцию 30% комиссию);

Требование по которому, разработчики не должны сообщать своим пользователям о других способах оплаты вне приложений.

Также отмечается, что политика Apple вредит не только разработчикам, но и своим пользователям. Комиссия App Store вынуждает авторов повышать цены на свои проекты.

Пока Apple не получили штраф за нарушение, но если её признают виновной, то кроме изменений правил App Store компания должна будет выплатить 10% от годового дохода. Приблизительно, штраф может составить более 27 миллиардов долларов.