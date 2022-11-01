Apple могут заставить разрешить сторонние магазины приложений на iPhone

С сегодняшнего дня в ЕС вступили в силу новые правила, которые потенциально могут обязать Apple предоставить пользователям доступ к сторонним магазинам приложений и дать возможность загружать программы их памяти устройств. В общем, как APK на Android и exe на Windows.

Речь идёт о Законе о цифровых рынках (DMA), который регулирует работу технологических компаний и может ограничивать их деятельность. Скорее всего, он затронет и Apple, учитывая огромный годовой оборот компании в ЕС.

Судя по документам, Apple могут обязать привнести сторонние магазины приложений на iOS, дать доступ Android к iMessage и FaceTime, разрешить пользователю заменять Siri или Apple Pay на аналогичные сервисы от других компаний, и так далее.

Если это произойдёт, то для Apple это будет означать фиаско их монополии и «эксклюзивности» платформы. Зато пользователи наверняка оценят такое нововведение.