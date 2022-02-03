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Новости

Энтузиаст установил Windows 11 на смартфон Surface Duo с двумя дисплеями

Энтузиаст Густав Монс продолжает эксперименты с Windows 11. Он смог установить систему на смартфон Surface Duo с двумя дисплеями и показал результат. Он использовал ARM-версию операционной системы. Судя по всему, новинка как минимум запустилась и дошла до установки, хотя данных о производительности пока нет.

Пока что не сообщается о том, насколько успешной была установка, возникали ли проблемы с драйверами и так далее. Однако, похоже, чисто технически особых проблем здесь нет.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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