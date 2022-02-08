Фанаты создали настоящую копию Бэтмобиля

Команда вьетнамских инженеров собрала функциональную электрическую копию бэтмобиля из трилогии фильмов Кристофера Нолана. Машина разгоняется до 105 км/час и выполнена в натуральную величину.

Бэтмобиль весит 600 кг, оснащён автоматической коробкой передач, дверями на дистанционном управлении с гидравлическим приводом и 4 камерами. Основой машины стал внедорожник «Тумблер», а корпус частично напечатали на 3D-принтере.

Проект возглавлял 23-летний студент-архитектор Нгуен Дак Чунг. На работу у него с командой ушло два года. Сейчас бэтмобиль показывают на выставке VAN DARYL во вьетнамском городе Хошимин.

При этом Нгуен готов собрать аналогичную машину для всех желающих. Цена вопроса

150 тысяч долларов без учёта налогов. Срок — полгода.

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